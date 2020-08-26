Солнце и чуть-чуть дождя: погода в Кирове на среду, 26 августа

Днем воздух прогреется до вполне комфортных +22 градусов. Фото: Анастасия РОМАНОВА

Выходим греться, но держим зонты наготове! В среду, 26 августа, в Кирове ожидается преимущественно солнечная и теплая погода. Природа расщедрилась на последние хорошие деньки, так что днем воздух прогреется до вполне комфортных +22 градусов. С трех часов дня местами по области возможен дождь. К вечеру температура упадет до +18 градусов. Сильного ветра не ожидается, но местами возможны порывы до 8 м/с.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.

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