Начнутся занятия в творческих мастерских и других центрах обучения детей и взрослых. Фото: pixabay.com

В Кировской области 1 сентября – это не только первый день учебного года, но и начало нового этапа снятия карантинных ограничений. С сентября начнут работать дворцы и дома культуры, в том числе танцевальные, театральные, художественные кружки и студии – хотя и с непременным соблюдением мер эпидемиологической безопасности – масочный режим, социальная дистанция. Но запрет на проведение культурно-массовы х и зрелищных мероприятий останется в силе.

Откроются танцевальные, художественные, театральные студии и кружки. Начнутся занятия в творческих мастерских и других центрах обучения детей и взрослых. Важное условие для всех – соблюдение нормы 4 кв. метра на человека в любом помещении.

Музеи и библиотеки уже открыты. С 10 августа с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил начали работать кинотеатры и кинозалы. А на 15 сентября намечено начало театрально-концертного сезона.