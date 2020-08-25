В Нововятске молодой человек избил подростка и отобрал деньги и телефон

За свои деяния парень может поплатиться семью годами свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нововятске 18-летний парень избил и ограбил 16-летнего подростка. Как сообщает кировский Следком, инцидент произошел несколько дней назад, 22 августа.

Молодой человек, местный житель, в тот момент находился на улице пьяным. На свою беду, мимо него проходил подросток на два года младше. Пьяный парень, почуяв легкую наживу, налетел на прохожего, несколько раз ударив по голове, и потребовал отдать все деньги. Напуганный подросток согласился.

Вместе они дошли до ближайшего банкомата, где парнишка снял с карты и отдал все свои деньги обидчику. Буйному молодому человеку этого показалось мало, и он избил подростка еще раз. Забрал у него деньги и телефон и был таков.

Сейчас следователи продолжают работу над этим случаем. На 18-летнего парня завели уголовное дело за грабеж с применением насилия. Теперь молодому человеку грозит до семи лет тюрьмы.