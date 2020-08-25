В Кирове полиция ищет женщину, укравшую деньги с чужой банковской карты

Предполагаемая злоумышленница попала на камеры наблюдения. Фото: скриншот с видео 43.мвд.рф

В Кирове разыскивают женщину, похитившую чужие деньги. Как сообщает областное УМВД, некто из жителей города потерял банковскую карту, которую нашла подозреваемая. И воспользовалась по своему усмотрению.

В общей сложности кировчанка потратила около восьми тысяч рублей. Однако женщина не учла, что попадет на камеры видеонаблюдения в одном из магазинов. Запись от 24 июня текущего года обнаружила полиция, и теперь у них есть приметы подозреваемой.

Информацию о личности подозреваемой или о ее местонахождении полиция просит сообщать по телефонам: 8-922-361-57-53, 40-60-40, 56-60-20 или 02 (102).