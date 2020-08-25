В Кирово-Чепецке полтора месяца незаконно проводились азартные игры

Зарабатывал мужчина на своей деятельности всего полтора месяца. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кирово-Чепецке накрыли нелегальный игровой клуб. Областной Следком сообщает, что организация работала с 1 июля по 20 августа 2020 года.

Расположилось незаконное заведение в нежилом помещении одного из кафе на улице Маяковской. По словам следствия, чепчанин использовал для «работы» игровой терминал, подключенный к интернету. Обогащался он всего полтора месяца, после чего его деятельность накрыли сотрудники кировского УМВД. Денег и терминала предприимчивый чепчанин, естественно, лишился.

Владелец заведения признал свою вину. Сейчас расследование продолжается. А мужчине за незаконную организацию и проведение азартных игр грозит до двух лет лишения свободы.