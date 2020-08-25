В аварии в Яранском районе погиб водитель отечественной легковушки

Автомобиль на полном ходу врезался в дерево. Фото: vk.com/gibdd43

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло семь ДТП, в которых два человека погибли и пять получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В понедельник, 24 августа, на 10-ом км автодороги Кисели-Лом-Рыжаково произошла смертельная авария. По предварительным данным, 33-летний водитель ВАЗ-2115 вылетел с трассы. Автомобиль на полном ходу врезался в дерево. В результате аварии водитель «пятнадцатой» погиб. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

В селе Обухово водитель трактора потерял управление и протаранил опору ЛЭП. Авария произошла в вечернее время. В результате ДТП 64-летний водитель трактора скончался до приезда скорой помощи. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

В селе Обухово водитель трактора потерял управление и протаранил опору ЛЭП. Фото: vk.com/gibdd43

ГИБДД напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.