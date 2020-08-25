В Советске по горячим следам раскрыли кражу со взломом

Злоумышленники проникли в дом, взломав дверь пристройки Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Житель Советска сообщил в полицию, что его квартиру обокрали. Воры унесли электроинструмент и мотокосу. Следственно-оперативная группа при осмотре места преступления установила, что злоумышленники проникли в дом, взломав дверь пристройки. На месте преступления нашли отпечатки пальцев преступников, их объявили в розыск.

Домушниками оказались двое жителей Яранского района, 2000 и 2001 годов рождения. Их задержали в Кирове сотрудники МО МВД России «Советский» во взаимодействии с Управлением уголовного розыска УМВД. Задержанные сознались в краже. Они сообщили, кому они продали похищенное, которое полицейские и изъяли.

Возбуждено уголовное дело о краже со взломом. За такое полагается до 6 лет лишения свободы. Ведется расследование, устанавливается причастность подозреваемых к совершению иных преступлений на территории области.