Уроженец Кировской области сыграет в Лиге Европы в составе ФК «Ростов»

Александр Смирнов с 2018-го года выступал за ФК «Химки». Фото: fckhimki.com

Уроженец Кирса Александр Смирнов подписал контракт с новым футбольным клубом. В сезоне 2020/21 футболист будет защищать цвета ФК «Ростов» под руководством Валерия Карпина. Александр попал в поле зрение селекционеров ростовской команды, когда выступал за подмосковные «Химки». В составе красно-черных футболист стал финалистом Кубка России.

В сезоне 2019/20 Александр Смирнов стал серебряным призером Кубка России по футболу. Фото: fckhimki.com

Сейчас Александру предстоит завоевать место в стартовом составе нового клуба. Ведь основным игроком на позиции левого защитника в ФК «Ростов» является Евгений Чернов.

- Приняли хорошо, тут отличный коллектив, и, несмотря на статус игроков, они все хорошо ко мне отнеслись, - прокомментировал газете «Республика» (официальный орган Республики Коми - Ред.) свой переход Александр Смирнов. - Для меня это новый уровень. Валерий Георгиевич Карпин - хороший человек и тренер, где-то пошутить может, ну такой современный.

Отметим, что в новом сезоне Александру Смирнову предстоит сыграть во втором по значимости европейском футбольном турнире - Лиге Европы.

СПРАВКА «КП»

Александр Смирнов родился в 1996 году в городе Кирс. Футболом начал заниматься в республиканской ДЮСШ Сыктывкара. Выступал в молодежном первенстве за московский «Локомотив». Сезон 2016/17 провел в «Долгопрудном», где принял участие в 25-ти матчах и забил 2 мяча. В сезоне 2017/18 выступал в хорватском «Новиграде», в составе которого также забил 2 мяча, при этом сыграв в 18-ти встречах и став серебряным призером чемпионата. С 2018-го года выступал за ФК «Химки». Где стал финалистом прошедшего Кубка России.

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