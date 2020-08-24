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Происшествия

16-летняя кировчанка ударила ножом своего знакомого

Парень получил тяжелую травму, но остался жив
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Действия девушки охарактеризовали как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Действия девушки охарактеризовали как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области девушка-подросток едва не зарезала своего знакомого. Как сообщает областной Следком, парень остался жив, но получил тяжелую травму.

Инцидент произошел в конце июля 2020 года в одном из садоводческих товариществ региона. По сообщению следствия, 16-летняя жительница Нововятска, будучи пьяной, находилась у своего 23-летнего знакомого. В какой-то момент алкоголь взыграл в крови, и между молодыми людьми началась ссора. В пылу конфликта девушка схватила нож и ударила парня в грудь.

Молодому человеку вовремя оказали необходимую медицинскую помощь, он остался жив. Действия подростка охарактеризовали как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Именно такой вердикт вынесли после судебно-медицинского освидетельствования. На юную жительницу Нововятска завели уголовное дело. Поскольку ей уже исполнилось 16 лет, ей грозит вполне реальный срок - до десяти лет лишения свободы.

Криминал