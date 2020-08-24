С «КПАТ» хотят взыскать более двух миллионов рублей

Перевозчик ООО «КАМЕЛ-АВТО» требует от «КПАТ» 2 миллиона 280 тысяч рублей. Фото: Виктор Карпов

На крупнейшего кировского перевозчика ОАО «КПАТ» подали в суд. В кировский арбитраж поступили два заявления от индивидуального предпринимателя Александра Мельникова и ООО «Камел-Авто».

Согласно электронной карточке дела, перевозчик ООО «КАМЕЛ-АВТО» требует от «КПАТ» 2 миллиона 280 тысяч рублей, а ИП Мельников — 119 тысяч рублей. Информация же о причинах исков не сообщается.

Отметим, что Александр Мельников является депутатом Законодательного собрания Кировской области. Согласно выписке ЕГРЮЛ, Александр Константинович значится учредителем и руководителем ООО «Камел-Авто».

Напомним, что в «КПАТ» недавно назначили нового генерального директора Валерия Криницына. Он возглавил компанию вместо Дениса Пырлога, который покинул организацию из-за разногласий с министром транспорта Кировской области Николаем Соколовым.

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