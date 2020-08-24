В Слободском районе автобус задавил пешехода

Водитель служебного автобуса «ПАЗ» на улице Боровой сбил 23-летнего пешехода. Фото: vk.com/gibdd43

С 21 по 23 августа на территории Кировской области произошло 23 ДТП, в которых один человек погиб и 32 получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В субботу, 22 августа, в деревне Заборье Слободского района произошла смертельная авария. По предварительным данным, 56-летний водитель служебного автобуса «ПАЗ» на улице Боровой сбил 23-летнего пешехода, который находился на проезжей части дороги. В результате аварии юноша погиб.

Серьезная авария произошла в Кирово-Чепецком районе на 23 км автодороги Киров - Советск - Яранск. В воскресенье, 23 августа, на трассе столкнулись две иномарки. По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа Спектра» при выезде со второстепенной дороги врезался в автомобиль «Рено Сценик», который двигался по главной дороге. В ДТП серьезные травмы получил 55-летний водитель «Киа Спектра», пассажиры «Рено Сценик» 10 - летняя девочка и 35 - летняя женщина. Всех пострадавших срочно доставили в больницу. В аварии также пострадала 8-летняя пассажирка «Рено». К счастью, травмы оказались несерьезными и помощь врачей ей не понадобилась.

Серьезная авария произошла в Кирово-Чепецком районе на 23 км автодороги Киров - Советск - Яранск. Фото: vk.com/gibdd43

Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.