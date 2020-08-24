В июле. все авиакомпании возобновили регулярные рейсы между регионами. Фото: pixabay.com

Из-за эпидемии коронавируса аэропорты страны остались почти без пассажиров Эксперты полагают, что восстановить показатели до уровня 2019 года отрасль сможет не раньше конца года.

В апреле дела в «Победилове» шли плохо: за месяц перевезено всего около 600 пассажиров, при том, что в апреле 2019 года - 17 тыс. человек. Это произошло из-за отмены авиарейсов крупных компанияй, - например, «Победы». Постепенный рост пассажиропотока начался с мая. Тогда через «Победилово» прошло 1643 пассажира - в 2019 году этот показатель составил 17 683 человека. Отметку в 10 тысяч человек кировский аэропорт преодолел в июне: перевезено 10 220 пассажиров, в июне 2019 года – 22 397 человек.

Наибольший рост зафиксирован в июле. Тогда все авиакомпании возобновили регулярные рейсы между регионами. Так, пассажиропоток в «Победилове» в июле 2020 года составил 28 271 человек, что практически на 3 тысячи человек больше, чем было перевезено в июле 2019 года.

В аэропорту введены дополнительные меры по обеспечению безопасности пассажиров. Так, например, аэропорт оснащен стационарными тепловизорами для измерения температуры тела, установлены диспенсеры для дезинфекции рук, производится обеззараживание воздуха в зонах обслуживания пассажиров бактерицидными облучателями, каждые два часа проводится обработка всех поверхностей в помещениях аэровокзала дезинфицирующими средствами.