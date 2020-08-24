В Кирове снова ограничат движение по улице Щорса

Работы ведутся по четной и нечетной сторонам улицы Щорса. Фото: admkirov.ru

Многострадальную улицу Щорса, не успев открыть, перекрывают снова - до конца сентября. Но на этот раз частично. Как пояснили в горадминистрации, работы по реконструкции теплосетей на этом участке еще не окончены.

На прошлой неделе движение по улице Щорса (от Солнечного проезда до Ульяновской) частично восстановили. Сейчас ремонт теплосетей продолжится с четной и нечетной стороны многострадальной улицы. Кировская администрация сообщает, что движение транспорта по центральной части дороги открыто в обе стороны - по двум полосам.

На сей раз проезд в районе дома №68/1 по улице Щорса будет ограничен до 25 сентября. Напомним, заказчик работ - горячо любимая всеми кировчанами КТК. Как прошли работы на несчастном участке дороги, и какое негодование эта непредвиденная ситуация вызвала в предыдущий раз, можно прочитать здесь.