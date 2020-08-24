В Кирове 24 августа сотни домов останутся без электричества

С 11 по 33 дом на улице Колхозной электроэнергии не будет до 19.00.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В понедельник в Кирове пройдет плановое отключение электроэнергии. Об этом сообщили в АО «Горэлектросеть».
Без электричества останутся сотни домов города. Свет в некоторых квартирах кировчан пропадет на 11 часов. Так, с 11 по 33 дом на улице Колхозной электроэнергии не будет до 19.00.
График отключения электричества в Кирове:
График отключения электроэнергии в Кирове. Фото: geskirov.ru
Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.
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