Последние теплые дни: погода в Кирове на понедельник, 24 августа

С самого утра будет облачно, а местами - даже пасмурно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Солнышко - и никаких дождей! В понедельник, 24 августа, в Кирове установится достаточно теплая погода. Уже к 10 утра столбики термометров покажут отметку в +20 градусов. Своего пика температура воздуха достигнет к часу дня - +22 градуса. С самого утра будет облачно, а местами - даже пасмурно. Однако с трех часов для кировчане смогут погреться на солнышке. Сильного ветра синоптики не прогнозируют, однако местами возможны порывы до 9 м/с.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.

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