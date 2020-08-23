В Кирове пропала 45-летняя женщина

Последний раз Наталью видели третьего августа. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают 45-летнюю женщину. Последний раз Семеновых Наталью видели третьего августа. С тех пор информации о ней не поступало.

Приметы пропавшего сообщают УМВД России по Кировской области и поисковый отряд «Лиза Алерт». Наталье 45 лет, рост 150 см, плотного телосложения, темные короткие волосы, карие глаза. Неизвестно, в какой одежде она была перед уходом из дома.

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 102.

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