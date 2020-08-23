Качество ремонта на трассе Омутнинск-Песковка не гарантирует безопасности движения

На ремонт трассы местные власти выделили 30 миллионов рублей, но до сих пор дорога остается опасной. Фото: omvesti.ru

Трасса Омутнинск - Песковка давно носит дурную славу, как одна из самых опасных дорог области. Районные власти выделили на ремонт трассы 30 миллионов рублей. Дорожные работы идут с июля. Однако качество ремонта до сих пор не удовлетворяет многих автомобилистов. Об этом сообщает издание «Омутнинские вести».

Как пишет портал, несмотря на то, что дорогу покрыли мартеновским шлаком, скорость на ней увеличивать нельзя. Кроме того, на трассе появились булыжники, которые прорезают резину колес. Кроме того, из-за некачественной работы дорожников грунт, которым были засыпаны ямы, все равно проваливается.

Но больше всего водители обеспокоены тем, что местные власти видят в ремонте перспективу. Проблемную трассу хотят заасфальтировать. Как пишут «Омутнинские вести», особого смысла в асфальте на этом участке нет. Дорога очень извилистая, по обочинам нет ограждений, так что опасность перевернуться, съехать в кювет, или не вписаться в поворот на асфальтированной трассе повышается в разы.

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