МЧС: в Кирове и Кирово-Чепецке ожидается высокая пожарная опасность

С 23 по 25 августа в регионе обострится пожароопасная ситуация. Фото: Олег УКЛАДОВ

По информации регионального МЧС и Кировского ЦГМС, в Кировской области ожидается высокая пожарная опасность. В особенности это касается областного центра и Кирово-Чепецка.

Сообщается, что в эти дни из-за большой вероятности природных пожаров, огонь может перекинуться на ближайшие населенные пункты, линии электропередач, хозяйственные или промышленные объекты. Всю информацию в ведомстве продублировали в смс-рассылке.

Чтобы предотвратить возгорание, в службе составили ряд рекомендаций для жителей области. Так, в эти пожароопасные августовские дни нельзя разводить костры в лесу и на торфяниках, жечь сухую траву, бросать непотушенные спички или сигареты, пользоваться пиротехникой.

ВАЖНО

В случае угрозы возгорания необходимо позвонить по номеру 112.

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