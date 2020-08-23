Коронавирус в Кирове: COVID-19 подтвердился у 63 жителей области

За сутки выявлено 63 человека, у которых подтвердился диагноз.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За прошедшие сутки стало известно, что в Кировской области зафиксировано 63 новых случая заражения коронавирусом. В инфекционных госпиталях сейчас находятся 922 пациента. У 546 из них есть признаки пневмонии.
В отделении реанимации и интенсивной терапии медики борются за жизнь 24 пациентов. Пятеро из них подключены к аппарату ИВЛ.
На сегодняшний день из инфекционных больниц выписаны 36 человек. На домашнем карантине находятся 3657 горожан и жителей области.
Таким образом, по состоянию на 23 августа в нашем регионе зафиксировано:
- 6125 случаев заражения COVID-19;
- 5252 человек выздоровели;
- 92 заболевших умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;
- 52840 человек снято с карантина.
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