Небольшая облачность: прогноз погоды в Кирове на 23 августа

Облака не помешают солнцу согревать жителей нашего города. Фото: pixabay.com

Антициклон над областью принес в наш город комфортные +20. В воскресенье температура воздуха в Кирове днем может достигнуть +24 градусов Цельсия. К вечеру, к 21 часу воздух охладится до +17.

Метеорологи из сервиса rp5.ru обещают небольшую облачность. Весь день кировчанам будет улыбаться солнце.

Ветер легкий, западное и северо-западное направление. Осадков не предвидится.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте