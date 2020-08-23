Небольшая облачность: прогноз погоды в Кирове на 23 августа

Облака не помешают солнцу согревать жителей нашего города. Фото: pixabay.com
Антициклон над областью принес в наш город комфортные +20. В воскресенье температура воздуха в Кирове днем может достигнуть +24 градусов Цельсия. К вечеру, к 21 часу воздух охладится до +17.
Метеорологи из сервиса rp5.ru обещают небольшую облачность. Весь день кировчанам будет улыбаться солнце.
Ветер легкий, западное и северо-западное направление. Осадков не предвидится.
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