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В Кирове 23 августа пройдут плановые отключения электричества

Некоторые дома останутся без света на 11часов
Виктор КарповВиктор КарповВикторКарпов
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Без электричества останутся жители более десятка домов.

Без электричества останутся жители более десятка домов.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В воскресенье в Кирове пройдет плановое отключение электроэнергии. Об этом сообщили в АО «Горэлектросеть».

Без электричества останутся жители более десятка домов. Свет в квартирах кировчан пропадет на 11 часов.

График отключения электроэнергии в Кирове:

График отключения электроэнергии в Кирове. Фото: geskirov.ru

График отключения электроэнергии в Кирове. Фото: geskirov.ru

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.

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