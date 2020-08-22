В Кирове 23 августа пройдут плановые отключения электричества

Без электричества останутся жители более десятка домов.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В воскресенье в Кирове пройдет плановое отключение электроэнергии. Об этом сообщили в АО «Горэлектросеть».
Без электричества останутся жители более десятка домов. Свет в квартирах кировчан пропадет на 11 часов.
График отключения электроэнергии в Кирове:
График отключения электроэнергии в Кирове. Фото: geskirov.ru
Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.
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