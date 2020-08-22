Неизвестный эксбиционист терроризирует кировчан

Фоторобот подозреваемого. Фото: Нововятск.рф

На днях в полицию Нововятска обратилась местная жительница, которая гуляла в парке ЛПК в районе в 14.20. Она рассказала, что незнакомый мужчина продемонстрировал ей свои половые органы и убежал. Об этом инциденте сообщает портал «Нововятск.рф».

Сейчас полицейские объявили молодого человека в розыск. Его приметы: на вид 20-25 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы растрепанные темного цвета, длиной около 5-10 см. Был одет в темно-синюю жилетку, серые спортивные штаны, темные ботинки.

Информацию о личности молодого человека просят сообщать в полицию по телефону 02 или 102.