Работающим кировчанам увеличили прожиточный минимум на 341 рубль

Величина прожиточного минимума зависит от стоимости продуктового набора, а также от средних цен на услуги в регионе. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Кировской области установили прожиточный минимум для населения за второй квартал 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

Прожиточный минимум составит:

- 11395 (11054 –первый квартал) рубля - для трудоспособного населения;

- 8678 (8453)- рублей - для пенсионеров;

- 10954(10461) - рубля - для детей.

Напомним, что в первом квартале текущего года прожиточный минимум не менялся. Последний раз изменения происходили в 2019 году. Тогда он подрос на:

- 429 рублей - для трудоспособного населения;

- 333 рубля - для пенсионеров;

- 340 рублей - для детей.

Прожиточный минимум корректируется по итогам каждого квартала. Его величина зависит от стоимости продуктового набора, а также от средних цен на услуги в регионе. Так, по данным Росстат, с начала года инфляция в России составила 2,6 процента, что к соотношению к прожиточному минимуму для трудоспособного населения составляет 296 рублей. В итоге получается, что в данной категории фактическое увеличение произошло всего на 45 рублей.

Отметим, что согласно ст. 133 ТК РФ минимальный размер заработной платы не может быть ниже официально величины прожиточного минимума.

- Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, - говорится в законодательстве.

Если работником соблюдены все обязательные условия, а заработная плата ниже установленной суммы, то тогда гражданин может обратиться в прокуратуру или в трудовую инспекцию.

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