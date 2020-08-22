В Кирове на территории действующего монастыря открыли музей

Музей создавался в течение года. Фото: вятская-епархия.рф
Кировчане и гости города смогу узнать об истории православия в Кировской области в новом музее, который открылся территории Преображенского монастыря. Об этом рассказали в пресс-службе Вятской Епархии.
Музей создавался в течение года, в отдельном здании под его экспозицию выделены несколько комнат. Выставка посвящена повседневной жизни монахинь и традициям православной культуры.
- Этот музей рассказывает не только про историю монастыря, но и про историю православия на земле вятской, повествует про духовный путь людей, которые строили эту святую обитель, молились и трудились в ее стенах, про тех, кто восстанавливал монастырь и продолжает делать это по сей день, - рассказали в пресс-службе Вятской Епархии.
Выставка посвящена повседневной жизни монахинь и традициям православной культуры. Фото: вятская-епархия.рф
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