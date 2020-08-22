В субботу прокуратура Кировской области проведет «горячую линию»

Прием звонков осуществляется с 10.00 до 17.00. Фото: epp.genproc.gov.ru

Сотрудники прокуратуры призывают жителей области сообщать о фактах невыплаты или задержки заработной платы и других нарушениях трудового законодательства. «Горячая линия» состоится в субботу, 21 августа.

- В рамках данного мероприятия по телефону можно будет сообщить о нарушениях законодательства, связанных с выплатой заработной платы, а также об известных случаях выплаты заработной платы «в конвертах», получить разъяснения законодательства в данной сфере, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Прием звонков осуществляется с 10.00 до 13.00 (перерыв на обед 13.00 до 13.48) по телефонам 8 (8332) 64-66-45 или 8 (8332) 38-11-53. Кроме того, сообщить о нарушении можно через приемную на Едином портале прокуратуры Кировской области.

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