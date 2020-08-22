Пасмурно, но немного теплее : прогноз погоды в Кирове на субботу, 22 августа

Ближе к ночи в городе похолодает до +13 градусов. Фото: Алексей Гмызин

В выходные дни погоду в Кировской области будет формировать антициклон, который принесет незначительное потепление.

Утром, 22 августа, ожидается +12 градусов, а из-за облаков выглянет солнышко. В обед потеплеет до +19 градусов. Уже ближе к полудню погода вновь станет пасмурной. Правда, дождя не предвидится. Уже ближе к ночи в городе серьезно похолодает - до +13 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-7 м/с, а его максимальные порывы достигнут 11 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

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