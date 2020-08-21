Кировчанин участвует во всероссийском конкурсе «Взлетай и снимай»

Кировчанин Сергей Кузницын участвует в стартовавшем летом всероссийском конкурсе «Взлетай и снимай». Его организовали три федеральных познавательных телеканала. Участники могут представить работы в четырех номинациях: «Города и путешествия», «Экстрим и увлечения», «Городские острова», а также «Природа и её обитатели».

Сергей Кузницын выбрал последнюю категорию. Его вдохновили достопримечательности нашей области. Кировчанин снял видео в Пижемском заказнике. В двухминутном ролике Сергей показал удивительные вятские пейзажи в окрестностях реки Немда, скалу Часовой и гору Чимбулат. Для сьемок он использовал квадрокоптер, так как это одно из условий конкурса.

Победитель в каждой номинации станет известен 21 сентября. Они получат по 100.000 тысяч рублей.