Администрация Кирова хочет продать два помещения в ТЦ «Европейский»

Оба помещения находятся по адресу Воровского, 43. Фото: admkirov.ru

Администрация города Кирова выставила на аукцион два помещения на улице Воровского, 43. Отметим, что по этому адресу находится торговый центр «Европейский».

Оба помещения собираются продать через открытый электронный аукцион. Первый приватизируемый объект находится на первом этаже здания. Его общая площадь составляет 39,1 кв метра. Согласно опубликованному постановлению, начальную цену продаваемого помещения оценили в 970 тысяч рублей, а сумму задатка для участия в торгах в 194 тысячи рублей. Величину повышения стоимости (шаг аукциона) власти установили в размере 48 тысяч 500 рублей.

Второй же продеваемый объект располагается на седьмом этаже здания (по крайней мере это указанно в постановлении). Его площадь составляет 225,6 кв. метра, а начальная цена определена в 7 миллионов рублей. Размер задатка для участие в торгах составляет 1 миллион 418 тысяч рублей. Шаг аукциона определен в 345 тысяч 500 рублей.

Информация о проведении аукциона должна появится на сайте torgi.gov.ru.

Напомним, что 14 августа ООО «Торговый дом «Европейский»» подало иск в арбитражный суд Кировской области на департамент муниципальной собственности. Организация требует свыше 35 млн рублей.

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