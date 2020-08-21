Кировская полиция просит помощи в поисках подозреваемой в краже

Если вам известны личность или местонахождение этой женщины, просьба обратиться в полицию. Фото: 43.мвд.рф

В Кирове разыскивают женщину, причастную к совершению кражи. Как сообщает областное УМВД, подозреваемая попала на камеры наблюдения.

17 августа, около 14 часов, в магазине на улице Азина, 15 у кировчанина украли сумку-портмоне, в которой лежали 30 тысяч рублей. Камеры зафиксировали предполагаемую воровку. Приметы женщины сообщает кировская полиция.

На вид подозреваемой 30-35 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см, темные волосы. Была одета в синюю кофту и черные штаны.

Если вы знаете подозреваемую, или вам известно, где она находится, просьба сообщить об этом по телефонам 8-922-950-61-85, 40-60-40 или 02 (102).