Кировчан призывают помочь животным из городских приютов

Акция помощи бездомным животным продлится до 18 сентября. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кирове продолжается сбор помощи для бездомных животных. Так, по сообщению пресс-службы горадминистрации, с 24 августа стартует второй этап акции «Котопес». Организатором стал ЦМА по Ленинскому району совместно с организацией защиты животных «Дари Добро».

У всех неравнодушных кировчан есть возможность помочь обитателям приютов. Животным нужны корма, крупы, консервы и другие продукты с длительным сроком хранения. Также необходимы миски, лотки, лежанки, когтеточки, переноски. Для персонала - средства дезинфекции и перчатки, как латексные, так и хлопчатобумажные.

Акция продлится до 18 сентября. Помощь кировчане могут принести в ЦМА по адресу: Киров, улица Московская, 156 во вторник и среду с 15 до 17 часов либо четверг с 16 до 18 часов. Контактный телефон: 8-912-726-56-23 (руководитель ЦМА Юлия Павловна Васенина).

Напоминаем, что в Кирове продолжается благотворительная акция «Мокрый нос, веселый хвост», и продлится она до 15 сентября. Подробнее о том, какая помощь необходима животным в рамках мероприятия, можно узнать здесь.