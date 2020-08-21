День государственного флага в Кирове отпразднуют онлайн

Учреждения культуры Кирова подготовили около 40 онлайн-мероприятий на своих страничках в социальных сетя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ко Дню государственного флага Российской Федерации, который приходится на 22 августа, учреждения культуры Кирова подготовили около 40 онлайн-мероприятий на своих страничках в социальных сетях.Это информационные посты, познавательные игры, викторины и концерты-поздравления. Для детей организуют конкурсы рисунков и покажут мультипликационные фильмы об истории российского флага.

С 20 августа на официальной странице Дома культуры «Маяк» в «ВКонтакте» запущен флешмоб «Триколор». Чтобы стать участником этой акции, необходимо выложить фотографию с флагом Российской Федерации в свои социальные сети с хештегом #деньфлага.

22 августа в 10.00 в официальной группе Дома культуры «Заречный» состоится викторина «Под флагом России за мир и свободу», а в группе ДК «Лянгасово» - концерт-поздравление. В 14.00 детская музыкальная школа № 4 предлагает пройти тест на знание истории российского флага. .