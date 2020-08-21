В субботу в Кирове пройдут «сплошные проверки» автолюбителей

Полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Фото: Мария СОЛЕЕВА

В предстоящие выходные сотрудники Госавтоинпекции проведут «сплошные проверки». Рейды запланированы в Октябрьском районе города Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

«Сплошные проверки» пройдут в субботу, 22 августа. Главная цель таких мероприятий - выявить водителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции в рейды традиционно выйдут активисты из «Ночного патруля».

- Профилактическое мероприятие предполагает остановку транспортных средств на заранее выбранных участках дорог в областном центре, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Вместе с тем полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность. В целях избежания конфликтных ситуаций во всех патрульных автомобилях ДПС будет вестись видеосъемка.

За прошедшие выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Кировской области были задержаны 46 нетрезвых водителей и 33 автолюбителя, не имеющих или лишенных права управления транспортным средством. Более того, инспекторам удалось пресечь 773 правонарушения.

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