Кировчанин отдал 64 тысячи рублей на подарки для ревизоров

Поверив незнакомцу, представившемуся сотрудником органов власти, мужчина перевел в пустоту 64 тысячи рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчанин лишился казенных денег, поверив на слово мошенникам. Как рассказало областное УМВД, злоумышленник представился сотрудником органов власти, и сообщил о грядущей проверке медучреждения, где работал обманутый горожанин.

Во время телефонного разговора «ревизор» убедил свою жертву в том, что проверяющим по традиции необходимо дарить сувениры, и предложил помочь их купить. Кировчанину нужно было лишь привезти деньги за них - 64 тысячи рублей. И забрать эти самые подарки в определенном месте.

Мужчина согласился и передал деньги водителю организации. «Сотрудник органов» позвонил уже ему и сообщил: сумму лучше все-таки перевести безналично. Что водитель и сделал с одобрения начальства. Естественно, в назначенном месте встречи не оказалось никаких сувениров. Да и звонивший доброхот перестал выходить на связь. Естественно, что и проверки-то никакой не планировалось.

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества с причинением значительного ущерба. Жителям региона еще раз напоминают: не стоит верить на слово всем, кто просит перевести им деньги под каким-либо предлогом. Обязательно удостоверьтесь, что звонящий - тот, за кого себя выдает, и проверяйте всю полученную информацию.