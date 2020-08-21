Коронавирус в Кирове: шесть тысяч случаев заражения

За минувшие сутки в Кировской области выявили более полусотни новых заболевших. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в нашем регионе зафиксировали еще 60 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, накануне из инфекционных госпиталей выписали 54 пациента. По данным федерального оперштаба, от коронавируса за прошедшие 24 часа скончался еще один человек.

Таким образом, по состоянию на 21 августа 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 6001 случай заражения;

- 5160 человек выздоровели;

- 91 пациент умер.

Сейчас в инфекционных стационарах на круглосуточном лечении находится 791 зараженный коронавирусом. Болезнь у них протекает со всеми симптомами. У 467 заболевших COVID-19 осложняется пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 22 пациента, их госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Пятеро из них подключены к аппарату ИВЛ.