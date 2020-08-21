В Фаленском районе мужчина упал на сожительницу и случайно убил ее

На место тут же прибыли врачи, однако им не удалось спасти женщину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Фаленском районе мужчине назначили полгода исправительных работ за причинение смерти по неосторожности. Как сообщает областной Следком, осужденный случайно убил свою сожительницу, упав на нее.

Выяснилось, что в тот день, 21 марта, двое сожителей выпивали вместе в одном из домов в слободе Талица. В какой-то момент пьянка пошла по непредвиденному сценарию, и мужчина увидел в руках у женщины нож. Испугавшись, он тут же бросился к ней, однако не рассчитал сил - не удержался на ногах и упал прямо на сожительницу. Бедолага не учел, что клинок как раз находился рядом с жизненно важными органами.

Мужчина тут же сообщил родственникам о произошедшем, на место прибыли медики. К сожалению, 45-летняя женщина скончалась от ножевого ранения.

37-летнему жителю Талицы вменили причинение смерти по неосторожности. Суд назначил наказание: полгода исправительных работ.