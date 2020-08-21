На встрече с представителями власти предпринимателям рассказали как создавать кластер. Фото: www.kirovreg.ru

В Кировской области создадут кластер легкой промышленности. Государство готово поддержать его, сертифицировав продукцию, проведя маркетинговое исследование, предоставив право участвовать в выставках и даже проведя рекламную кампанию в СМИ. Предварительно желание вступить в кластер уже выразили 15 компаний.

На встрече с представителями власти предпринимателям рассказали как создавать кластер, как его оформить по закону и что нужно, чтобы получить господдержку. Но кластеры создаются не столько ради государственной поддержки, сколько ради межкооперационных связей, взаимодействия между представителями бизнеса. Долгое время в регионе было только два кластера - биотехнологический и биофармацевтический. Эти отрасли успешно развиваются.

Кроме того, в области хотят создать еще два кластера: туристическо-рекреационный и информационных технологий.