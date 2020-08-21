Экс-прокурор Кировской области займется народными дружинами

Николай Журков включен в состав штаба народных дружин. Фото: Архив «КП»

Руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Максим Финченко подписал распоряжение о включении Николая Журкова в состав штаба народных дружин. Соответствующий документ появился на сайте областного правительства.

Напомним, что в 2020 году у Николая Журкова истек пятилетний срок на должности прокурора области. Вместо него приказом Генерального прокурора РФ назначен Андрей Оборок. А Николая Васильевича уже в июле назначили первым заместителем руководителя администрации Кировской области.

СПРАВКА «КП»

Николай Журков родился в 1958 году в Челябинской области. После окончания юридического факультета Казанского государственного университета в 1980 году начал стажироваться в Александровской городской прокуратуре Владимирской области. Затем работал старшим следователем, прокурором следственного управления прокуратуры Владимирской области, Кольчугинским межрайонным прокурором, Муромским городским прокурором, заместителем прокурора Владимирской области, первым заместителем прокурора Самарской области. С 2015 года занимал должность главного прокурора Кировской области.

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