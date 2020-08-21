Уже чуточку теплее: погода в Кирове на пятницу, 21 августа

Погода обещает быть пасмурной, но осадков синоптики не предсказывают. Фото: pixabay.com

Погода начинает идти на поправку! В пятницу, 21 августа, в Кирове ожидается небольшое, но все-таки потепление. Температура днем достигнет отметки в +16 градусов. К ночи она опустится до +11 градусов. Солнца по-прежнему не видать - погода обещает быть пасмурной, но осадков синоптики не предсказывают. Сильного ветра также не ожидается.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса Яндекс.Погода.

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