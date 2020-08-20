В Кирово-Чепецке водитель не смог преодолеть яму даже на внедорожнике

Uорожане предположили, что инцидент произошел из-за неопытности водителя. Фото: vk.com/kirov_blacklist

В Кирово-Чепецке в яму, вырытую коммунальщиками на Молодежной, провалилась «Нива». Фотографии с места происшествия появились в группе «Киров без цензуры». Комментаторы уже успели пошутить, что автовладелец переоценил внедорожные качества своего автомобиля.

- Всегда боюсь авто с восклицательным знаком, они очень непредсказуемые, - поиронизировали очевидцы.

Многие горожане предположили, что инцидент произошел из-за неопытности водителя. Ответим, что по периметру раскопок установлены ограждения, а перед самой ямой установлены высокие бордюры. Очевидцы рассказали, что водитель скрылся с места ДТП.

Местные жители сообщили, что ремонтные работы начались еще месяц назад. Ранее «Комсомолка» писала, что кировский депутат Гордумы Михаил Ковязин обратился в прокуратуру Октябрьского района с просьбой проверить работу «КТК».

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