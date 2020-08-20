В Кирове колдунья украла у пенсионерки деньги и драгоценности, чтобы снять с нее порчу

Мошенницу задержали, сейчас она находится под стражей. Фото: скриншот с видео 43.мвд.рф

В Кирове «колдунья» обманом выманила у 91-летней пенсионерки деньги и драгоценности. Как сообщили в областном УМВД, мошенница предложила снять порчу с доверчивой женщины.

Пострадавшая обратилась в полицию на днях. По ее словам, она шла домой из магазина, и некая незнакомка предложила ей помочь донести покупки до дома. По дороге они разговорились, и новая знакомая доверительно сообщила, что на старушке лежит порча, но ее можно снять. И та согласилась, впустив женщину в свой дом для «магического обряда».

Пенсионерка должна была выпить стакан «заговоренной» воды, а потом передать «колдунье» деньги и золотые украшения, имеющиеся в доме. Их новая знакомая обещала вернуть, как только проведет над ними необходимые магические процедуры. Забрала и была такова. И лишь спустя несколько часов пожилая женщина поняла, что, скорее всего, свои вещи уже не увидит.

Полицейские установили личность мошенницы и задержали ее. «Колдуньей» оказалась ранее судимая за аналогичные преступления жительница нашего региона. Вины своей женщина отрицать не стала, сознавшись, что деньги успела потратить. Золотые украшения, взятые у доверчивой пенсионерки, она вернула.

На ее счету оказался еще один похожий грешок. По такой же схеме предприимчивая колдунья уже обманула другую кировчанку. В январе у 81-летней женщины мошенница выманила деньги, ювелирные изделия и телефон в общей сумме на 16 тысяч рублей.

Сейчас на ведунью завели уголовное дело за мошенничество. Теперь ей грозит до двух лет тюрьмы.