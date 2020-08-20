В Кирове вырос штраф за продажу сигарет несовершеннолетним

За продажу табака несовершеннолетним физлица могут заплатить от 20 до 40 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

За продажу сигарет несовершеннолетним кировчанам юрлица могут дорого заплатить. Как сообщает кировская прокуратура, штрафы за это нарушение увеличились с 11 августа.

Так, теперь физлица могут заплатить от 20 до 40 тысяч рублей за продажу сигарет несовершеннолетним. Для сравнения, ранее сумма составляла от трех до пяти тысяч. Должностные лица выложат сумму от 40 до 70 тысяч. Юридические - от 150 до 300 тысяч рублей.

К административной ответственности кировчан привлекут за продажу как сигарет, так и табака (жевательного, нюхательного и др.) и устройства для его потребления, а также кальянов.

Жителей региона просят сообщать в полицию о подобных случаях нарушения закона.