Устроил аварию и сбежал: в Яранске водитель отечественной легковушки протаранил автомобиль скорой помощи

Авария произошла на улице Карла Маркса. Фото: vk.com/public102866046

Сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев аварии, которая произошла 12 августа в Яранске на улице Карла Маркса. Информация об этом появилась в официальной группе ОГИБДД МО МВД России «Яранский».

Сообщается, что водитель ВАЗ-21099 не уступил дорогу машине скорой помощи, которая двигалась по главной дороге. На опубликованных кадрах с места аварии видно, что от удара автомобиль медиков перевернулся, а два пассажира получили травмы. Сам же виновник ДТП скрылся с места аварии.

От удара автомобиль медиков перевернулся. Фото: vk.com/public102866046

- Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, просим обратиться по адресу: г. Яранск, ул. Карла Маркса, д. 24, каб. 216 в ОГИБДД МО МВД России «Яранский» или позвонить по тел.: (83367) 6-84-20, сот.: 8-999-361-10-50, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.