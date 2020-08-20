В Кирове пройдет «День романтики в Герценке»

Формат мероприятия позволит всем желающим погрузиться в «Блистающий мир» Александра Грина. Фото: kirovreg.ru

В пятницу, 21 августа, в библиотеке им. Герцена пройдут «Дни романтики». В текущем году мероприятие проведут сразу в двух форматах: онлайн и оффлайн. Сотрудники библиотеки рассказали, что такое решение принято из-за пандемии коронавируса.

Прямая трансляция начнется в 14.00. Присоединиться к видеомарафону можно по ссылке: herzenlib.ru.

- Формат мероприятия позволит всем желающим погрузиться в «Блистающий мир» Александра Грина – яркий и загадочный. В мир, где чаще всего торжествует любовь, справедливость, осуществляется человеческое счастье, - сообщили сотрудники библиотеки.

Программа online-мероприятий:

- Виртуальная книжная выставка «Александр Грин: человек и писатель»;

- «Стихи – вода... Хочу напиться её прозрачной глубиной»;

- Творческое свидание с поэтом Антоном Смёрдовым;

- Кроссворды «История и культура Вятского края»;

- Викторина «Угадай романтичный уголок по фото»;

- Литературная викторина «Книжная романтика»;

- «Читаем вятских поэтов»;

- «Создание художественного образа А. С. Грина в графике Андрея Михайловича Савинова». Встреча с вятским художником;

- «По волнам сюжетов Александра Грина». Литературно-музыкальная композиция в исполнении Марины и Сергея Рябовых;

- По местам Александра Грина. Летние пленэры изостудии «Этюд» ДДТ «Вдохновение» г. Кирова. Мастер-класс по акварели Светланы Михайловны Старостиной;

- Открытие выставка картин Владимира Дуньковича «Прекрасные женские образы».

Практически все оффлайн-мероприятия пройдут на свежем воздухе. А для просмотра художественного фильма и творческий мастер-класс необходимо предварительно записаться по номеру телефона 76-17-29.

Программа оффлайн-мероприятий:

- 12:00 - 15:00 Площадка перед библиотекой - Продажа печатной продукции;

- 12:00 - 15:00 Внутренний двор - Рисунки на асфальте «Под парусом мечты»;

- 13:00 - 14:30; 15:00 – 16:30 Арт-центр - Просмотр художественного фильма «Бегущая по волнам» (1967 г., реж. П. Любимов);

- 17:00 - 18:30 каб.108 - Просмотр художественного фильма «Колония Ланфиер» (СССР-ЧССР, 1969 г.);

- 11:00 - 13:00 Летняя беседка - Мастер-класс Елены Лалетиной «Брошь из фетра «Маяк»;

- 14:00 - 16:00 Летняя беседка - 7D Игра-квест «В мире романтики и мечты»;

- 13:00 - 14:30 Сектор обслуживания инвалидов по зрению, ул. Сурикова, 10 - Просмотр художественного фильма «Алые паруса».

СПРАВКА «КП»

«День романтики в Герценке» – традиционный праздник, который посвящен главному романтику прошлого столетия, нашему земляку - писателю Александру Степановичу Грину.

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