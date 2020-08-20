В Кирове водитель иномарки погиб, не справившись с управлением

Авария произошла на улице Кочуровы. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 20 августа, в поселке Дороничи на улице Кочуровы произошла смертельная авария. В пресс-службе ГИБДД по Кировской области сообщили, что 62-летний водитель Daewoo Nexia потерял управление над автомобилем. Иномарка вылетела с дороги и врезалась в отбойник.

В результате аварии водитель Daewoo Nexia погиб. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.