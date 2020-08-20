Столичный режиссер снимает документальный фильм про дымковскую игрушку

Дымковская игрушка. Фото: vp43.ru

Московский режиссер-документалист, член Союза журналистов Москвы Павел Рязанцев вместе со своим сыном Арсением снимает документальный фильм под рабочим названием «Дымок Дымки» о дымковской игрушке – самой знаменитой в России, да, пожалуй, и за ее пределами, особенности Вятского края. Один из эпизодов картины он снимал 19 августа в Вятском художественном музее.

В фильме Арсений сам лепит дымковскую игрушку, входя во все аспекты мастерства – от добычи глины до места традиционных промыслов в современного и традиционного облике России.

В Вятском художественном музее режиссеру показали лучшие образцы дымковского промысла – игрушки конца ХХ - начала ХХI века.

Фильм снимают по президентскому гранту ради поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.