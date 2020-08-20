Кировчанин систематически воровал металлолом со станции Долгушино

Юноша украл металлолома на 11 тысяч рублей.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Сотрудники транспортной полиции задержали 19-летнего юношу, который подозревается в краже металлолома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Предприимчивый» молодой человек вывез со станции Долгушино порядка 979 килограммов металлолома. В первом случае юноша похитил 500 килограммов лома, а спустя месяц еще 479 килограммов. Сообщается, что кражи происходили в вечернее время.
Ущерб оценен в 11 тысяч рублей. Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Юноше может грозить до пяти лет лишения свободы.
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