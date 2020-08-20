Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Кировчанин систематически воровал металлолом со станции Долгушино

Общий объем украденного составил 979 килограммов
Виктор КарповВиктор КарповВикторКарпов
КомментироватьОставить комментарий
Юноша украл металлолома на 11 тысяч рублей.

Юноша украл металлолома на 11 тысяч рублей.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Сотрудники транспортной полиции задержали 19-летнего юношу, который подозревается в краже металлолома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Предприимчивый» молодой человек вывез со станции Долгушино порядка 979 килограммов металлолома. В первом случае юноша похитил 500 килограммов лома, а спустя месяц еще 479 килограммов. Сообщается, что кражи происходили в вечернее время.

Ущерб оценен в 11 тысяч рублей. Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Юноше может грозить до пяти лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

Криминал