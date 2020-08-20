Председатель арбитражного суда Кировской области и его заместители отчитались о доходах

Председатель суда Сергей Мартынов заработал в прошлом году чуть более 3,9 миллиона рублей. Фото: kirov.arbitr.ru

Руководители арбитражного суда Кировской области отчитались о доходах за 2019 год. Данные сведения опубликованы на официальном сайте суда в разделе «Противодействие коррупции».

Председатель суда Сергей Мартынов заработал в прошлом году чуть более 3,9 миллиона рублей. В собственности у него: две квартиры, жилой дом, земельный участок и гараж. Из движимого имущества у судьи автомобиль Mitsubishi Pajero Sport и лодка.

Супруга Сергея Васильевича задекларировала доход в 527 тыс рублей. В собственности у нее есть садовый участок.

Доход заместителя председателя суда Романа Серегина в прошлом году составил 3,1 миллиона рублей. Роман Вячеславович владеет двумя двухкомнатными квартирами (в долевой собственности и в общей совместной собственности) и гаражным боксом. Кроме того, у судьи есть автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. Жена Романа Серегина заработала за прошедший год 521 тыс рублей.

Заместитель председателя суда Светлана Фадеева задекларировала доход в 4 миллиона рублей. В собственности у Светланы Витальевны две квартиры. Ее супруг в прошлом году заработал 583 тыс рублей.

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