В Слободском районе работал подпольный покерный клуб

Покерный клуб находился на улице Трактовой. Фото: kirov.sledcom.ru
С осени 2019 года в деревне Стулово Слободского района работал подпольный покерный клуб. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.
По версии следствия, в доме 58 на улице Трактовой проводили азартные игры. В организации покерного клуба подозревают 42-летнего мужчину и еще несколько человек. Сейчас задержаны два жителя области, которые могут быть причастны к деятельности игорного заведения. Им избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.
Отметим, что подозреваемым может грозить до двух лет лишения свободы. На данный момент расследование продолжается.
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