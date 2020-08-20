В Слободском районе работал подпольный покерный клуб

Покерный клуб находился на улице Трактовой. Фото: kirov.sledcom.ru

С осени 2019 года в деревне Стулово Слободского района работал подпольный покерный клуб. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, в доме 58 на улице Трактовой проводили азартные игры. В организации покерного клуба подозревают 42-летнего мужчину и еще несколько человек. Сейчас задержаны два жителя области, которые могут быть причастны к деятельности игорного заведения. Им избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

Отметим, что подозреваемым может грозить до двух лет лишения свободы. На данный момент расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте