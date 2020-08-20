Уныло и пасмурно: погода в Кирове на четверг, 20 августа

Небо плотно закроют тучи - с утра и до самого вечера. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Дождя не будет, но и солнышка - тоже. В четверг, 20 августа, в Кирове ожидается пасмурная и по-прежнему прохладная погода. Небо плотно закроют тучи - с утра и до самого вечера. Максимальная отметка, которую покажут термометры - +14 градусов. Осадков синоптики не предвещают. Сильного ветра в течение дня также не ожидается.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса Яндекс.Погода.

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