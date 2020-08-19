Кировская горадминистрация обещает обогреть город в середине сентября

Ориентировочно с 15 сентября в домах кировчан потеплеет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Киров готовится к старту отопительного сезона. На днях городские УК и ресурсоснабжающие организации отчитались о степени готовности к холодам. Об этом сообщила пресс-служба кировской мэрии.

Руководитель КТК, которую жители города давно уже поминают незлым тихим словом, сообщил, что 16 из 19 котельных полностью готовы к началу сезона, и достраиваются еще две - на улице Зеленина и в Вересниках, причем последние очень долго были под вопросом. Гидравлические испытания также подходят к концу. К 15 сентября обещают подготовить все к работе в зимнем режиме. Ориентировочно, в этот же срок дадут отопление в школы, детсады и больницы, а после и в жилые дома.

К этому же дню городские УК обязаны предоставить паспорта готовности на дома, которые они обслуживают. Этот паспорт - свидетельство того, что дом готов к отопительному сезону. На 18 августа их предоставили только 15 организаций из 92.

Прокурор города заявил, что все вопросы находятся на контроле областной прокуратуры. И заверил, что ни один факт срыва сроков или мероприятий в рамках подготовки к отопительному сезону не пройдет мимо внимания ведомства: реагировать на нарушения собираются незамедлительно.